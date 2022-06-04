A Milli Futbol Takımı ilk maçında galip geldi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları ile karşılaşan milli takımımız müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk hafta maçında Faroe Adaları ile Ay-yıldızlı ekip karşı karşıya geldi.

Rakibini 4-0 yenen milli takımımız gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Grubun diğer maçında ise Lüksemburg deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya ile oynarken, aynı gün Faroe Adaları sahasında Lüksemburg'u konuk edecek.

Halil Dervişoğlu 10. maçında 5 gole ulaştı

Faroe Adaları karşısında milli takımın 2. golünü atan Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı forma ile 5. golünü attı.

A Milli Takım formasını 10. kez giyen Halil, 0,5'lik gol ortalaması yakaladı.

Serdar Dursun'dan 5 maçta 4 gol

A Milli Takımın, Faroe Adaları karşısındaki 3. golünü atan Serdar Dursun, ay-yıldızlı forma ile 4. golüne ulaştı.

Serdar, milli takım ile çıktığı 5 maçta 4 gol atmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekibi, Faroe Adaları karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Cengiz Ünder ise ay-yıldızlı forma ile 13. kez gol sevinci yaşadı. A Milli Takım ile 39. maçına çıkan Cengiz, 13. kez fileleri havalandırdı.

AA'nın haberine göre, milli takımın karşılaşmadaki son golünü atan Merih Demiral da 34. maçında 2. kez gol sevinci yaşadı.

Yunus Akgün ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi

A Milli Takım'ın Faroe Adaları ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Yunus Akgün ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz mücadelenin 80. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine Yunus'u oyuna sürdü.

"Paslardaki isabet oranımız iyi değildi"

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takımın forvet hattındaki durumu ile ilgili soruya cevap vererek başladı.

Serdar Dursun’u sonradan oyuna almanın sonuç getirdiğini ifade eden Alman teknik adam, “Hücumda otomatikleşme olarak tabir edebileceğimiz şey zaman alıyor. Bugün baktığımız zaman 3. bölgede çok iyi değildik, paslaşma sayılarımız fazla değildi. Halil ve Enes gibi iki oyuncunun birlikte oynama sıklığının olmaması etken olabilir. Ama şu da eklenecek bir durum; kadro kararımızı verirken oyuncuların yorgunluk seviyelerini dengeleyecek şekilde kararlar veriyoruz. Maç maç oyuncuları değerlendireceğiz. Fiziksel durumlarına bakıp kadro seçimini yapacağız. Başlarda topa sahip olma oranımız çok yüksekken, paslardaki isabet oranı iyi değildi. Kaptanımız Hakan’ın da koşu anlamında çok iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim, 11.5 km koştu. İkinci yarıda yaptığımız koşular hareketlilik ve boş alanlar bulmamızı sağladı ve bu şekilde skor bulduk. Son 3 gün içerisinde Uluslar Ligi’nde 26 tane karşılaşma oynandı. Yalnızca Gürcistan, Hollanda ve Türkiye 4 gol atabildi. Sezon sonu gibi bu dönemde takımların belli konularda, gol yollarında sorunlar yaşadığını görüyoruz” dedi.

“Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’deki performansına yakın bir oyun sergiledi”

A Milli Takım’da ilk kez forma giyen Ferdi Kadıoğlu’nun performansına değinen Kuntz, “Ferdi’nin performansından gayet memnunum. Maça tedirgin başladı ama süre ilerledikçe beklediğimiz futbolu sergiledi. Fenerbahçe’deki performansına yakın bir oyun sergiledi” ifadelerini kullandı.

“Hocam bana şans verdiği için mutluyum”

A Milli Futbol Takımı’nda Faroe Adaları maçının ardından açıklamalarda bulunan milli futbolcu Doğukan Sinik, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, “Hocamız şans tanıdığı için takıma yardımcı olmaya çalıştım. Benim için iyi geçti. Hocam bana şans verdiği için mutluyum. İnşallah devamı gelir. 2 numara giymemin özel bir sebebi yoktu. Daha önceden belli oluyor numaralar ve sonradan öğrendim. Numaranın önemi yok. Taşıdığımız forma çok değerli ve onurlu bir forma” diye konuştu.