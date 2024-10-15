A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı evinde yenerek bir ilki başardı

AA & Ensonhaber

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda Milli Takımı ile Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda karşılaştı.

DEPLASMAN ŞANSSIZLIĞI SONA ERDİ

Daha önce rakibiyle deplasmanda oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden ve yalnızca tek beraberlik elde eden Türkiye, ilk galibiyetini 4-2'lik sonuçla elde etti ve İzlanda'daki kötü gidişe son verdi.

Türkiye'ye tarihi galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

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"BİZİM ÇOCUKLAR" LİDER OLARAK İKİNCİLİĞİ GARANTİLEDİ

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda'yı deplasmanda mağlup ederek liderliğini de sürdürdü.

Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden ay-yıldızlı ekip, yenilmezliğini de devam ettirdi.

Puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korudu. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

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KENAN YILDIZ CEZALI

Milli takımda, İzlanda karşılaşmasında gördüğü sarı kartla, grup maçlarındaki ikinci sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Kenan, ay-yıldızlı ekibin Galler ile Kayseri'de 16 Kasım'da oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.