A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı evinde yenerek bir ilki başardı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda Milli Takımı ile Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda karşılaştı.
DEPLASMAN ŞANSSIZLIĞI SONA ERDİ
Daha önce rakibiyle deplasmanda oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden ve yalnızca tek beraberlik elde eden Türkiye, ilk galibiyetini 4-2'lik sonuçla elde etti ve İzlanda'daki kötü gidişe son verdi.
Türkiye'ye tarihi galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
"BİZİM ÇOCUKLAR" LİDER OLARAK İKİNCİLİĞİ GARANTİLEDİ
Ay-yıldızlı ekip, İzlanda'yı deplasmanda mağlup ederek liderliğini de sürdürdü.
Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden ay-yıldızlı ekip, yenilmezliğini de devam ettirdi.
Puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korudu. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.
KENAN YILDIZ CEZALI
Milli takımda, İzlanda karşılaşmasında gördüğü sarı kartla, grup maçlarındaki ikinci sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.
Kenan, ay-yıldızlı ekibin Galler ile Kayseri'de 16 Kasım'da oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
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