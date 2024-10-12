A Milli Futbol Takımımız adım adım A Ligi'ne! Uluslar B Ligi'nde puan durumu: 11 Ekim 2024

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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan heyecan dolu karşılaşmada, A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan Bizim Çocuklar, aradıkları golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci ile buldu. Bu kritik galibiyetle Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki liderliğini perçinledi ve puanını 7'ye yükseltti.

PUAN DURUMU

Karşılaşmanın ardından güncellenen puan durumu şu şekilde:

Türkiye: 7 puan ile lider

Galler: 5 puan ile ikinci sırada

İzlanda: 4 puan ile üçüncü sırada

Karadağ: Henüz puanla tanışamadı ve 0 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇ ÖNEMLİ

Bu sonuçla birlikte Türkiye, grupta oynadığı üç maç sonunda sadece bir beraberlik alarak, diğer maçlarını kazandı ve rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde etti. Galler ve İzlanda'nın kendi aralarında berabere kaldığı haftada, Türkiye'nin galibiyeti, gruptaki rekabeti daha da kızıştırdı.

Milliler, gösterdikleri performansla taraftarlarını gelecek maçlar için umutlandırırken, Karadağ ise bu yenilgiyle zorlu bir sürece girdi.

Bizim Çocuklar, pazartesi günü İzlanda deplasmanına konuk olacak.