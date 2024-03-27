A Milli Futbol Takımı'nın Barış Alper Yılmaz ile bulduğu gol iptal edildi

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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Avusturya'ya konuk oldu.
Ay-Yıldızlılar karşılaşmanın 74. dakikada Barış Alper Yılmaz ile ikinci golü buldu.
Avusturyalı futbolcular bu pozisyonun başlangıcında faul olduğu yönünde itirazda bulundu.
Gol iptal edildi
Hakem Daniele Chiffi, VAR'dan gelen uyarı sonrası Stefan Posch ile Cenk Özkaçar arasında yaşanan pozisyonu izledi.
Barış Alper Yılmaz'ın golünü iptal eden Chiffi, Avusturya lehine penaltı verdi.
Topun başına geçen Baumgartner skoru 5-1 yaptı.
(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.)
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