A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'ya elendi

AA & Ensonhaber
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunun rövanşında Ukrayna ile karşılaştı. İlk maçta 1-1 berabere kalan Türkiye, Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda Ukrayna'ya konuk oldu.
A MİLLİLER, TURNUVADAN ELENDİ
Karşılaşmanın 15. dakikasında, Eda Karataş'ın kendi kalesine attığı golle Ukrayna 1-0 öne geçti. 35. dakikada Lyubov Shmatko'nun attığı golle ev sahibi ekip farkı ikiye çıkararak soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Ukrayna, maçı 2-0 kazanarak tur atlamayı başardı.
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