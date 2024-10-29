A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'ya elendi
AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunun rövanşında Ukrayna ile karşılaştı. İlk maçta 1-1 berabere kalan Türkiye, Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda Ukrayna'ya konuk oldu.

A MİLLİLER, TURNUVADAN ELENDİ

Karşılaşmanın 15. dakikasında, Eda Karataş'ın kendi kalesine attığı golle Ukrayna 1-0 öne geçti. 35. dakikada Lyubov Shmatko'nun attığı golle ev sahibi ekip farkı ikiye çıkararak soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Ukrayna, maçı 2-0 kazanarak tur atlamayı başardı.

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Yavuz Yıldırım
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