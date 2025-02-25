A Milli Kadın Futbol Takımı, İstanbul'da Yunanistan'ı mağlup etti

AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’taki ikinci sınavında sahasında Yunanistan’ı 1-0’lık skorla mağlup etti.

Mücadelenin 33. dakikasında Türkiye öne geçti. Soldan hızla atağa kalkan Melike Pekel, ceza sahasına sert bir orta gönderdi. Penaltı noktasının sağında topu kontrol eden Elif Keskin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda soğukkanlı bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve ay-yıldızlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.

SIRADA LİDER SLOVENYA VAR

Gruptaki ilk maçında deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti’ne 1-0 kaybeden milliler, bu zaferle birlikte ilk puanlarını hanesine yazdırdı. A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında 4 Nisan’da lider Slovenya’ya konuk olacak.

Türkiye: 1 - Yunanistan: 0

Stat: Pendik

Hakemler: Miriama Bockova, Miroslava Pastorekova, Martina Ukropova (Slovakya)

Türkiye: Selda Akgöz, Fatma Sakar, Gülbin Hız (Dk. 67 Kezban Tağ), Sejde Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Elif Keskin (Dk. 90 Miray Cin), Ece Türkoğlu (Dk. 81 Arzu Karabulut), Busem Şeker (Dk. 67 Kader Hançar), Melike Pekel

Yunanistan: Giannakouli, Paterna (Dk. 70 Gkatsou), Palama, Kakambouki (Dk. 86 Vardali), Mitkou, Markou, Saich, Moraitou (Dk. 70 Ntarzanou), Sarri, Papatheodorou (Dk. 86 Pouliou), Koggouli (Dk. 46 Spyridonidou)

Gol: Dk. 33 Elif Keskin (Türkiye)