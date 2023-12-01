A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya'yı farklı yendi Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup beşinci hafta maçında konuk olduğu Litvanya'yı 4-0 mağlup ederek beşinci maçından da galip geldi.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup beşinci hafta maçında Litvanya'ya konuk oldu.

Ay-Yıldızlılar mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Gollerimizi Gülbin Hız, Yağmur Uraz, Meryem Çal ve Vestina Neverdauskaite (KK) kaydetti.

Gol yemeden 5'te 5

Gruptaki 5 maçını da kazanan milliler kalesinde hiç gol görmedi.

Türkiye gruptaki ilk maçında Tiflis'te Gürcistan'ı 3-0 yendikten sonra Litvanya'yı Elazığ'da 2-0'la geçmiş ve ardından Lüksemburg deplasmanından 4-0'lık galibiyetle dönmüştü.

Çorum'da yine Lüksemburg'u 1-0 yenen ekibimiz bu maç sonunda 12 puana yükselerek en yakın rakibi Litvanya'nın 8 puan üzerine çıkmış ve matematiksel olarak UEFA Uluslar B Ligi'ne adını yazdırmıştı.

Takımımız 6. ve son maçını ise 5 Aralık 2023 tarihinde Mersin Stadyumu'nda Gürcistan ile yapacak.