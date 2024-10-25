Haberler



Futbol



A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile yenişemedi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile yenişemedi A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında konuk ettiği Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.