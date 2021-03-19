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    A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

    A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

    A Milli Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Elemeleri için aday kadrosu açıklandı. Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar, ilk kez Milli Takım kadrosunda yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 14:56
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    A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

    TAYLAN VE HALİL İLK KEZ ADAY KADRODA

    Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Göztepeli Halil Akbunar ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

    Öte yandan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın da A Milli Takım'a çağrılması dikkat çekti.

    A Milli Takım aday kadrosu belli oldu #1

    KALECİLER

    Mert Günok
    Uğurcan Çakır
    Altay Bayındır
    Gökhan Akkan

    DEFANS

    Zeki Çelik
    Nazım Sangare
    Merih Demiral
    Ozan Kabak
    Mert Müldür
    Çağlar Söyüncü
    Kaan Ayhan
    Umut Meraş
    Caner Erkin

    ORTA SAHA

    Okay Yokuşlu
    Taylan Antalyalı
    Dorukhan Toköz
    Ozan Tufan
    Orkun Kökçü
    İrfan Can Kahveci
    Emre Kılınç
    Yusuf Yazıcı
    Halil Akbunar
    Hakan Çalhanoğlu
    Deniz Türüç

    FORVET

    Burak Yılmaz
    Enes Ünal
    Kenan Karaman
    Cenk Tosun

    A Milli Takım aday kadrosu belli oldu #2

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