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A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

A Milli Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Elemeleri için aday kadrosu açıklandı. Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar, ilk kez Milli Takım kadrosunda yer aldı.