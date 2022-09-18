A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım'da Salih Özcan'ın sakatlandığı ve onun yerine İsmail Yüksek ve Tolga Ciğerci'nin kadroya eklendiğini açıklandı.

Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yaşandı.

İsmail ilk kez Milli Takım'da

TFF'den yapılan açıklamada Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ın sakatlığı nedeniyle kadroda çıkartıldığı belirtildi. Özcan'ın yerine kadroya İsmail Yüksek ve Tolga Ciğerci'nin dahil olduğu ifade edildi.

İşte TFF'nin açıklaması:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanmaya başlayan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."