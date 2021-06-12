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    A Milli Takımımız EURO 2020 grubundan nasıl çıkar

    A Milli Takımımız EURO 2020 grubundan nasıl çıkar

    İtalya'ya karşı EURO 2020 maçında aldığımız 3-0'lık skor moralleri bozsa da kalan 2 maçta alacağımız galibiyetlerle adımızı üst tura yazdırabiliriz. Gerekli olan detaylar haberimizde...
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 09:44
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    Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre yer alıyor. Grup aşamasında oynanacak maçlarla birlikte gruptan çıkma şartları da belirlenmiş olacak.

    A Milli Takımımız EURO 2020 grubundan nasıl çıkar #1

    ARTIK PUAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK

    Turnuvanın grup aşamasının son maçında aynı puana sahip iki takımın karşı karşıya gelmesi ve bu maçın da beraberlikle bitmesi halinde bir sonraki tura çıkacak taraf penaltılarla belirleniyor.

    Bu senaryo henüz hiçbir büyük turnuvada gerçekleşmedi. Ancak EURO 2008'de bu senaryoya çok yaklaşıldı.

    EURO 2008'de A Grubu'nun son maçında aynı puana sahip iki takım Türkiye ve Çek Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Çek Cumhuriyeti, 2-0 öne geçti ancak Türkiye müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 2-2'ye taşıdı.

    Son dakikalara bu skorla girilirken, birçok kişinin beklentisi gruptan çıkan takımın penaltılarla belirlenmesini bekliyordu. Ancak 89'uncu dakikada Nihat Kahveci, Türkiye'yi öne geçiren golü attı ve gruptan Türkiye çıktı.

    Grup aşaması tamamlandığında eğer ikiden fazla takım aynı puanda tamamlarsa gruptan çıkacak takımın belirlenmesinde kendi aralarında oynadıkları maçla başlayarak, diğer kriterler belirleyici olacak.

    A Milli Takımımız EURO 2020 grubundan nasıl çıkar #2

    EN İYİ 4 GRUP ÜÇÜNCÜSÜ ÜST TURA ÇIKACAK

    Öte yandan en iyi 4 grup üçüncüsünün de tur atlayacağı turnuvada (puan toplama bazında bakılacak) her puan ayrı bir öneme sahip. Bu yüzden Galler ve İsviçre maçlarında tek hedef 3 puan olacak.

    A MİLLİ TAKIMIMIZIN GRUBUNDA KALAN MAÇLAR

    11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

    12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

    16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

    16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

    20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

    20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

     

    A Milli Takımımız EURO 2020 grubundan nasıl çıkar #3

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