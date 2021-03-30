A Milli Takımımız Letonya ile berabere kaldı

A Milli Takımımız Letonya ile berabere kaldı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımımız sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Takımımız, Letonya'yı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Daha önce Şenol Güneş yönetiminde 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj turunda Letonya'ya elenen Milli Takım, yine bir Letonya karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı.





2 KEZ 2 FARKLI ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADIK

A Milli Takım'ın gollerini 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti.

Letonya'nın golleri 35. dakikada Roberts Savalnieks, 57. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Ikaunieks'ten geldi.