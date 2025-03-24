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A Milli Takımımızın, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü açıklandı

A Milli Takımımızın, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü açıklandı A Millî Takımımızın, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu. Buna göre ilk maçımız 4 Eylül'de Gürcistan'la olacak.