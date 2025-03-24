A Milli Takımımızın, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü açıklandı
Haber Merkezi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.

İspanya ve Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesini penaltı atışları sonucu 5-4 kazanarak yarı final vizesi alan İspanya, E Grubu'nda ay-yıldızlıların rakibi oldu.

İŞTE GÜN GÜN DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

Türkiye, Macaristan'ı play-off turundaki iki maçta da yenerek Uluslar Ligi A grubuna yükseldi.

Millilerin 2026 Dünya Kupası elemeleri fikstürü şöyle:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

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Can Badak
Editor