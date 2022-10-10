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A Milli takımımızın EURO 2024 elemeleri maç programı belli oldu! İşte maç takvimi..

A Milli takımımızın EURO 2024 elemeleri maç programı belli oldu! İşte maç takvimi..

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli takımımızın maç takvimi belli oldu.