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    A Milli takımımızın EURO 2024 elemeleri maç programı belli oldu! İşte maç takvimi..

    EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli takımımızın maç takvimi belli oldu.
    • 10.10.2022 - 14:22
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    A Milli takımımızın EURO 2024 elemeleri maç programı belli oldu! İşte maç takvimi..

    EURO 2024 elemeleri için kura çekimi dün Almanya'nın Frankfurt şehrinde yapıldı.Kura sonrası A Milli takımımızın rakipleride belli oldu.

    A Milli takımımız EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan,Galler,Ermenistan, ve Letonya'nın yer aldığı D grubunda mücadele edecek.

    A Milli takımımızın EURO 2024 elemlerinde oynayacağı maçların programıda belli oldu.Buna göre A Milli Takım EURO 2024 yolunda ilk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan deplasmanında oynayacak. İşte maç programı..

    A Milli takımımızın EURO 2024 elemeleri maç programı belli oldu! İşte maç takvimi.. #1

    Millilerimizin maç programı

    25 Mart 2023 - Ermenistan-Türkiye

    28 Mart 2023 -Türkiye-Hırvatistan

    16 Haziran 2023 - Letonya-Türkiye

    19 Haziran 2023 -Türkiye-Galler

    8 Eylül 2023 - Türkiye-Ermenistan

    12 Ekim 2023 - Hırvatistan-Türkiye

    15 Ekim 2023 - Türkiye-Letonya

    21 Kasım 2023 - Galler-Türkiye


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