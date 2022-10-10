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- A Milli takımımızın EURO 2024 elemeleri maç programı belli oldu! İşte maç takvimi..
A Milli takımımızın EURO 2024 elemeleri maç programı belli oldu! İşte maç takvimi..
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli takımımızın maç takvimi belli oldu.
- 10.10.2022 - 14:22
EURO 2024 elemeleri için kura çekimi dün Almanya'nın Frankfurt şehrinde yapıldı.Kura sonrası A Milli takımımızın rakipleride belli oldu.
A Milli takımımız EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan,Galler,Ermenistan, ve Letonya'nın yer aldığı D grubunda mücadele edecek.
A Milli takımımızın EURO 2024 elemlerinde oynayacağı maçların programıda belli oldu.Buna göre A Milli Takım EURO 2024 yolunda ilk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan deplasmanında oynayacak. İşte maç programı..
Millilerimizin maç programı
25 Mart 2023 - Ermenistan-Türkiye
28 Mart 2023 -Türkiye-Hırvatistan
16 Haziran 2023 - Letonya-Türkiye
19 Haziran 2023 -Türkiye-Galler
8 Eylül 2023 - Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023 - Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023 - Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023 - Galler-Türkiye