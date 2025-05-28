A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

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A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, iki maç öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

HEKİMOĞLU VE ESKİHELLAÇ'A MİLLİ DAVET

2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar, saat 23.00'te uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu bulunuyor.

Ayrıca Mustafa Hekimoğlu ve Mustafa Eskihellaç, kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

KADROMUZ

İşte aday kadromuz...

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır

Savunma oyuncuları: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik

Orta saha oyuncuları: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü ve Salih Özcan

Hücum hattı: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu ve Oğuz Aydın