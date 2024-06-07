A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu, heyecanla beklenen EURO 2024 turnuvası için A Milli Takım kadrosunu duyurdu.

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EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'da mücadele edecek olan A Milli Takım, nihai 26 kişilik kadrosunu belirledi.

Kadroda yer almayanlar

TFF'den yapılan açıklamaya göre Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Can Uzun, Cenk Özkacar, Doğan Alemdar ve Oğuz Aydın kadroda yer almayan isimler oldu.

A Milli Takım'da Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal sakatlıkları nedeniyle kadrodan daha önce çıkarılmıştı.

Türkiye, turnuvanın F Grubu'nda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile kozlarını paylaşacak.

Ay-yıldızlılar, Avrupa şampiyonası öncesi son prova niteliğindeki hazırlık maçında Polonya ile karşılaşacak.

İşte A Milli Takım'ın 26 kişilik EURO 2024 kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır



Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu



Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan



Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

Doğan Alemdar takımda yer alacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada idmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek için Doğan Alemdar'ın kampta yer alacağı belirtildi.

Daha önce Ümit Milli Takıma gönderilen Bertuğ Yıldırım'ın ise A Milli Takım kadrosuna dahil edildiği ifade edildi.

A Milli Takım'ın maç programı

EURO 2024'te turnuvanın ilk maçı 14 Haziran'da ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak.

A Milli Takım, turnuvadaki ilk karşılaşmasına 18 Haziran'da Gürcistan karşısında çıkacak. İkinci maçında 22 Haziran'da Portekiz'le karşı karşıya gelecek Türkiye, 26 Haziran'daki Çekya maçının ardından grup etabını tamamlayacak.

Türkiye, gruptaki ilk iki maçını Dortmund'da, son maçını ise Hamburg'da oynayacak.

4 büyüklerden 13 futbolcu kadroda

Açıklanan kadroda Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den 5, Beşiktaş'tan 2 ve Trabzonspor'dan 1 oyuncu yer alıyor.