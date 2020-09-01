A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

Milli Takımlarımızın yeni sezon için hazırlanan iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Formalardaki göğüs üzerindeki kalın zemin üzerine işlenen Ay-Yıldız detayı dikkat çekti.

Ay-Yıldızlıların, UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi.

Milliler kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan maçında giyecek.

İLK MİLLİ FORMADAN ESİNLENİLDİ

Türkiye iç saha forması, göğsünde beyaz üzerine kalın ve kırmızı bant tasarımıyla taraftarın karşısına çıkıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, iç ve dış saha formalarının Milli Takım'ın giydiği ilk formadan esinlenerek yapıldığı kaydedildi.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR FORMA

Oyuncuların sahada giyeceği yeni Milli Takım formalarının yanı sıra taraftarlar için tasarlanan replika formalar da geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester kumaştan yapıldı.

Çevreye daha az etki ederek en yüksek performansı sağlayan kitler oluşturmak için plastik şişeler toplanıyor, temizleniyor ve üretim için yüksek kaliteli bir iplik üretmek üzere eritiliyor.

ÖRÜMCEK AĞ DESENLİ FORMALARI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Milli Takım'ın EURO 2016'da giydiği örümcek ağ desenli formalar, milli takım ruhundan uzak olduğu düşüncesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

TFF'nin açıkladığı yeni sezon formaları, nostaljik havası ve özgün tarzıyla otoritelerden ve futbolseverlerden tam not aldı.