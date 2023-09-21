A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Montella, Fenerbahçe'nin Avrupa maçını izledi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye kariyerine hızlı başladı. İtalyan teknik adam ilk icraat olarak Fenerbahçe - Nordsjaelland karşılaşmasını tribünden takip etti.

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ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde Danimarka ekibi Nordsjaelland ile kozlarını paylaştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan bu kritik mücadelede A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella tribünlerde yer aldı.

Tribünden takip etti

Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un yerine göreve gelen Montella, ilk icraat olarak karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte takip etti.

3 yıllık anlaşma sağlandı

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla İtalyan çalıştırıcıyı milli takımın başına getirdiği duyurmuştu. TFF, şu ifadeleri kullanmıştı: