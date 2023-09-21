A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Montella, Fenerbahçe'nin Avrupa maçını izledi

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde Danimarka ekibi Nordsjaelland ile kozlarını paylaştı.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan bu kritik mücadelede A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella tribünlerde yer aldı.
Tribünden takip etti
Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un yerine göreve gelen Montella, ilk icraat olarak karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte takip etti.
3 yıllık anlaşma sağlandı
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla İtalyan çalıştırıcıyı milli takımın başına getirdiği duyurmuştu. TFF, şu ifadeleri kullanmıştı:
A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz.