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    Aanholt: Herkesten özür diliyorum

    Hatayspor karşısında 28. dakikada penaltı kaçıran Galatasaraylı Patrick van Aanholt, "Maça iyi başladık, öne geçtik ama penaltı kaçırmam kilit oldu. Özür diliyorum herkesten." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 23:11
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    Aanholt: Herkesten özür diliyorum

    Hatayspor karşısında Emre Kılınç'ın attığı golde asisti yapan ancak ardından kullandığı penaltıyı kaçıran Galatasaraylı Patrick van Aanholt maç sonunda açıklamalarda bulundu.

    Hollandalı futbolcu, "Genel puan kayıplarıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Yeni hocamızla yeni sistemle yeni bir başlangıç yaptık. Maça da iyi başladık, öne geçtik ama penaltı kaçırmam kilit oldu.

    "ÖZÜR DİLİYORUM HERKESTEN"

    Özür diliyorum herkesten. Sonrasında Kerem'in frikikiyle ilk yarı fena değildik, ikinci yarıda ise hocamız sistemi değiştirdi, Taylan da kırmızı görünce golleri kalemizde gördük. Özür diliyorum tekrardan. Biz büyük bir takımız ancak şans bizden yana değil. Artık Kasımpaşa maçını bekliyoruz ve oradan 3 puanla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Aanholt: Herkesten özür diliyorum #1


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