Aanholt, Maldivler'e gitti

Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt, dün oynanan Konyaspor maçının ardından bugün Maldivler'e tatil yapmaya gitti.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, Konya ekibini Sergio Oliveira ve Calvo'nun kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu skorla Galatasaray 3 puanı alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ancak sarı-kırmızılılarda sol bek Patrick van Aanholt'un performansı çok beğenilmedi.

78 dakika sahada kalan oyuncunun kötü performansı taraftarı çıldırttı. Yerine giren Leo Dubois, 4 dakikada asist yapınca tepkiler bir hayli arttı.

Maldivler'e gitti

Deneyimli oyuncu, tepkilere aldırış etmeden bir de tatile çıktı. Aanholt, sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla fotoğraf paylaştı.

Hollandalı oyuncu Maldivler'e tatil yapmaya gitti.