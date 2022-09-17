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    Aanholt, Maldivler'e gitti

    Aanholt, Maldivler'e gitti

    Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt, dün oynanan Konyaspor maçının ardından bugün Maldivler'e tatil yapmaya gitti.
    • 17.09.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 12:58
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    Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, Konya ekibini Sergio Oliveira ve Calvo'nun kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

    Bu skorla Galatasaray 3 puanı alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

    Ancak sarı-kırmızılılarda sol bek Patrick van Aanholt'un performansı çok beğenilmedi.

    78 dakika sahada kalan oyuncunun kötü performansı taraftarı çıldırttı. Yerine giren Leo Dubois, 4 dakikada asist yapınca tepkiler bir hayli arttı.

    Aanholt, Maldivler e gitti #1

    Maldivler'e gitti

    Deneyimli oyuncu, tepkilere aldırış etmeden bir de tatile çıktı. Aanholt, sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla fotoğraf paylaştı.

    Hollandalı oyuncu Maldivler'e tatil yapmaya gitti.

    Aanholt, Maldivler e gitti #2


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