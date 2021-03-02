Aaron Boupendza: Altay Bayındır'ı çok beğeniyorum

Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza, en çok Altay Bayındır'a karşı zorlandığını belirtti. Gabonlu oyuncu, en beğendiği forvetin ise Aboubakar olduğunu söyledi.

Attığı 18 golle Hatayspor'u sırtlayan Aaron Boupendza, TRT Spor'a konuştu.

Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Gabonlu oyuncu, adının Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmasının kendisi için onur olduğunu söyledi.

"İYİ BİR SÜREÇ İÇİNDEYDİK ANCAK OLMADI"

Rus kulübü Krasnodar ile yaşanan transfer sürecinden bahseden golcü oyuncu, "Krasnodar ile iyi bir süreç içindeydik ancak olmadı. Demek ki olmaması gerekiyordu. Benim en büyük amacım burada sezonu en iyi şekilde bitirebilmek. Bunun için çalışıyorum. Sezon tamamlandıktan sonra Krasnodar ya da başka bir kulüple transfer gündemim olabilir ancak önceliğim, Atakaş Hatayspor'da sezonu en iyi şekilde tamamlamak." diye konuştu.

"BÜYÜK KULÜPLERİN İSTEMESİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olmasıyla ilgili de konuşan Boupendza, "Benim için Türkiye'deki büyük kulüplerle ismimin geçmesi bir onur ancak benim için önemli olan, takımımın başarısının devam etmesi. Takımımda ne iş yaptığım önemli. Atakaş Hatayspor'da kontratım devam ediyor. Bu süreçte de işim dışında başka bir şeyler meşgul olmak istemiyorum. Bundan sonra zaman neyi gösterir, yaşayıp göreceğiz. Süper Lig, en iyi liglerden biri. Burada oynamak çok güzel. Gelecekte Türkiye'de devam eder miyiz bilinmez. Futbolda her şey çok çabuk değişiyor ancak önemli olan buradaki görevimi tamamlamak. Sonrasını hep birlikte göreceğiz." dedi.

"ALTAY BAYINDIR VE ABOUBAKAR'I ÇOK BEĞENİYORUM"

Süper Lig'de en beğendiği kalecinin Altay, forvetin ise Aboubakar olduğunu söyleyen Boupendza, "Tüm takımların kalecileri oldukça iyi ancak özellikle Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın en iyi kalecilerden biri olduğunu düşünüyorum. Bana da oldukça zorluk çıkarmıştı. Ligde çok fazla iyi golcü de var. Aralarında, özellikle Vincent Aboubakar gibi oyuncuları çok beğeniyorum. Zaten, Fransa'dayken de Süper Lig maçlarını takip etmeye çalışıyordum. Çok fazla kaliteli oyuncu var." ifadelerini kullandı.