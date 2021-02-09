Aaron Boupendza, Avrupa'da 4. sırada

Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza, dakika başına gol oranında Avrupa'nın önde gelen oyuncularını geride bıraktı.

Attığı 17 golle Hatayspor'u sırtlayan ve gol krallığında zirvede yer alan Aaron Boupendza durdurulamıyor.

Ceza sahası önünde yaptığı çalımlar ve attığı jeneriklik gollerle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Gabonlu oyuncu, son olarak Kasımpaşa filelerini de havalandırmayı başardı.

Süper Lig'in en golcü oyuncusu olan Boupendza, Avrupa'da da yıldız isimleri geride bıraktı.

75 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR

Yetenekli oyuncu, 75 dakikada bir gol oranıyla 5 büyük lig ile Süper Lig göz önüne alındığında 4.sırada yer aldı.

İşte gol atma sıklığı en iyi oyuncular:

54 dk bir gol - Luis Muriel (Atalanta)

63 dk bir gol - Zlatan Ibrahimovic (Milan)

66 dk bir gol - Robert Lewandowski (Bayern Münih)

75 dk bir gol - Aaron Boupendza (Hatayspor)

79 dk bir gol - Luis Suarez (Atletico Madrid)

89 dk bir gol - Kylian Mbappe (PSG)

91 dk bir gol - Erling Haaland (B. Dortmund)

91 dk bir gol - Cristiano Ronaldo (Juventus)

91 dk bir gol - Mattia Destro (Genoa)

96 dk bir gol - Andre Silva (E. Frankfurt)

Not: Sadece lig maçları baz alınmıştır. (En az 7 gol atan oyuncular)