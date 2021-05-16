Aaron Boupendza gol kralı oldu

Süper Lig'de 21 takımlı sezon sona ererken Hataysporlu Aaron Boupendza gol krallığı yarışını zirvede bitirdi.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonun gol kralı Hatayspor'dan Aaron Salem Boupendza oldu.

Sezon boyuna 22 kez fileleri havalandıran Gabonlu futbolcu gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

İKİNCİLİK KOLTUĞUNDA LARIN VE DIOUF VAR

Bu sezon 19'ar gol kaydeden Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin ile Hataysporlu oyuncu Mame Biram Diouf ise ikinci sırada kaldı.

Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Türk oyuncular adına en golcü isim oldu. Takımının Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Adem, 17 gole ulaştı. Gaziantepli futbolcu Muhammet Demir ise 2020-2021 sezonunu 15 golle tamamladı.

SON YERLİ GOL KRALI BURAK YILMAZ

Süper Lig'de gol kralı olan son yerli oyuncu Burak Yılmaz oldu. 2012-13 sezonunda Galatasaray forması altında 24 golle gol kralı olan Burak Yılmaz'ın ardından yabancı isimler gol kralı oldu.

2013-14 Aatıf Chahechouhe / Sivasspor (17 gol)

2014-15 Fernandao / Bursaspor (22 gol)

2015-16 Mario Gomez / Beşiktaş (26 gol)

2016-17 Vagner Love / Alanyaspor (23 gol)

2017-18 Bafetimbi Gomis / Galatasaray (29 gol)

2018-19 Mbaye Diagne / Galatasaray (30 gol)

2019-20 Alexander Sörloth / Trabzonspor (24 gol)