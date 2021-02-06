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    Aaron Boupendza gollerine devam ediyor

    Aaron Boupendza gollerine devam ediyor

    Hatayspor'un golcü futbolcusu Aoron Boupendza Kasımpaşa filelerini de sarsarak gol sayısını 17'ye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 15:45
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    Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza durdurulamıyor. Transfer olduktan sonra ilk 7 haftada gol atamayan Gabonlu futbolcu 15. haftadaki Antalyaspor maçında 4 gol birden atarak adeta prangalarından kurtuldu.

    Aaron Boupendza gollerine devam ediyor #1

    21 MAÇTA 17 GOL

    24 yaşındaki oyuncu Hatayspor formasıyla çıktığı 21 maçta 17. golünü Kasımpaşa ağlarına atarken gösterdiği performansla yine alkış aldı. Dar alandaki top becerisi ve hızıyla dikkat çeken golcü futbolcu Süper Lig'de gol krallığı yarışını da zirvede götürüyor.

    Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Boupendza, en son Bordeaux takımında forma giyiyordu.

    Aaron Boupendza gollerine devam ediyor #2

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