Aaron Boupendza gollerine devam ediyor

Aaron Boupendza gollerine devam ediyor

Hatayspor'un golcü futbolcusu Aoron Boupendza Kasımpaşa filelerini de sarsarak gol sayısını 17'ye çıkardı.

Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza durdurulamıyor. Transfer olduktan sonra ilk 7 haftada gol atamayan Gabonlu futbolcu 15. haftadaki Antalyaspor maçında 4 gol birden atarak adeta prangalarından kurtuldu.

21 MAÇTA 17 GOL

24 yaşındaki oyuncu Hatayspor formasıyla çıktığı 21 maçta 17. golünü Kasımpaşa ağlarına atarken gösterdiği performansla yine alkış aldı. Dar alandaki top becerisi ve hızıyla dikkat çeken golcü futbolcu Süper Lig'de gol krallığı yarışını da zirvede götürüyor.

Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Boupendza, en son Bordeaux takımında forma giyiyordu.