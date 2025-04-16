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Bir dönem Hatayspor forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza'dan şaşkına çeviren bir haber geldi.

Romanya basınından TVR Info'nun haberine göre; bir dönem Hatayspor forması giyen Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza, hayatını kaybetti.

SÜPER LİG'İN ESKİ GOL KRALININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Gabonlu futbolcunun, Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası Çin Polisi harekete geçti.

ÇİN POLİSİ ÜÇ İHTİMAL ÜZERİNDE DURUYOR

Çin polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Boupendza'nın kardeşi kısa süre önce yaşadığı daireye geldi ve aralarında tartışma çıktı. Bu tartışma sonrası 11. kattan atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

36 MAÇTA 22 GOL ATMIŞTI

İkinci ihtimal olarak kazara düşme, üçüncü ihtimal olarak intihar gösterildi.

Öte yandan 2020/21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.