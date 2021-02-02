Aaron Boupendza: Mesut Özil ile oynamak isterdim

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Aaron Boupendza, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı.

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, Fanatik gazetesine konuştu.

O röportajın bir kısmı:

"MESUT'LA BİRLİKTE OYNAMAK İSTERDİM"

“Mesut çok büyük bir yıldız. Onunla birlikte oynamak isterdim. Bu seviyedeki isimlerle aynı ligde oynamak da büyük bir zevk. Mesut’un buraya gelmesi bile, Süper Lig’in kalitesini kanıtlıyor ve başka yıldızlarda da Türkiye’de oynama isteği uyandırıyor.”

"STİLİM BENZEMA'YA BENZİYOR"

Kimleri örnek alıyorsun sorusuna ise yetenekli oyuncu, “Oyun tarzlarından dolayı Luis Suarez, Karim Benzema ve Neymar... Stilim, daha çok Benzema’ya benziyor. Barcelona’yı tutuyorum. Benim gibi sol ayaklı olduğu için de Messi hayranıyım.” şeklinde cevap verdi.