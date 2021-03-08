Aaron Boupendza'dan Ömer Erdoğan'a tepki

Kayserispor'a 3-1 yenildikleri maçın 63. dakikasında oyundan alınan Aaron Boupendza, teknik direktörünün bu kararını beğenmedi.

Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Maçta istediği gibi bir oyun sergileyemeyen ve Kayserispor'a karşı 3-1 geride olan Hatayspor'da, teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadelede bir varlık gösteremeyen golcüsü Aaron Boupendza'yı 63. dakikada oyundan aldı.

EL KOL HAREKETİ YAPTI

Tabelanın kalması sonrasında kendi forma numarasını gören Boupendza, bu karardan memnun olmadı ve el-kol hareketleriyle tepki gösterdi.

DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Alexandros Katranis'e yerini bırakan Gabonlu futbolcu, oyundan çıkarken de tepkisini göstermeye devam etti ve doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.