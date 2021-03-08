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- Aaron Boupendza'dan Ömer Erdoğan'a tepki
Aaron Boupendza'dan Ömer Erdoğan'a tepki
Kayserispor'a 3-1 yenildikleri maçın 63. dakikasında oyundan alınan Aaron Boupendza, teknik direktörünün bu kararını beğenmedi.
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 10:25
Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor sahasında Kayserispor'u konuk etti.
Maçta istediği gibi bir oyun sergileyemeyen ve Kayserispor'a karşı 3-1 geride olan Hatayspor'da, teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadelede bir varlık gösteremeyen golcüsü Aaron Boupendza'yı 63. dakikada oyundan aldı.
EL KOL HAREKETİ YAPTI
Tabelanın kalması sonrasında kendi forma numarasını gören Boupendza, bu karardan memnun olmadı ve el-kol hareketleriyle tepki gösterdi.
DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Alexandros Katranis'e yerini bırakan Gabonlu futbolcu, oyundan çıkarken de tepkisini göstermeye devam etti ve doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.