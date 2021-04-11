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    Aaron Boupendza'nın formsuzluğu

    Aaron Boupendza'nın formsuzluğu

    Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın son haftalardaki formsuzluğu dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 14:17
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    Süper Lig'in gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan, gösterdiği performansla yerli ve yabancı kulüplerin dikkatini çeken, Krasnodar'a transferi son anda iptal olan Aaron Boupendza, çıktığı son 7 maçta yalnızca bir gol atabildi.

    Sezon başında geldiği Hatayspor'da çıktığı ilk 7 maçta 1 gol atabilen Boupendza, sonradan çıktığı 14 maçta 16 gol atmış ve yıldızını parlatmıştı.

    Boupendza, geride kalan 7 haftada ise 1 gol atabildi.

    Aaron Boupendza nın formsuzluğu #1

    Aaron Boupendza nın formsuzluğu #2

    MAME DIOUF GOLCÜLÜĞÜ DEVRALDI

    Boupendza'nın durduğu haftalarda ise Hatayspor'u Mame Diouf golleriyle sırtlıyor. Son 8 haftada 8 gol atan Diouf, toplamda 15 gole ulaşarak gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Aboubakar'ı yakaladı.

    Aaron Boupendza nın formsuzluğu #3

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