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Aaron Boupendza'nın formsuzluğu
Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın son haftalardaki formsuzluğu dikkat çekiyor.
- Haber Merkezi
- 11.04.2021 - 11:43
- Güncelleme : 11.04.2021 - 14:17
Süper Lig'in gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan, gösterdiği performansla yerli ve yabancı kulüplerin dikkatini çeken, Krasnodar'a transferi son anda iptal olan Aaron Boupendza, çıktığı son 7 maçta yalnızca bir gol atabildi.
Sezon başında geldiği Hatayspor'da çıktığı ilk 7 maçta 1 gol atabilen Boupendza, sonradan çıktığı 14 maçta 16 gol atmış ve yıldızını parlatmıştı.
Boupendza, geride kalan 7 haftada ise 1 gol atabildi.
MAME DIOUF GOLCÜLÜĞÜ DEVRALDI
Boupendza'nın durduğu haftalarda ise Hatayspor'u Mame Diouf golleriyle sırtlıyor. Son 8 haftada 8 gol atan Diouf, toplamda 15 gole ulaşarak gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Aboubakar'ı yakaladı.