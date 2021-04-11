Aaron Boupendza'nın formsuzluğu

Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın son haftalardaki formsuzluğu dikkat çekiyor.

Süper Lig'in gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan, gösterdiği performansla yerli ve yabancı kulüplerin dikkatini çeken, Krasnodar'a transferi son anda iptal olan Aaron Boupendza, çıktığı son 7 maçta yalnızca bir gol atabildi.

Sezon başında geldiği Hatayspor'da çıktığı ilk 7 maçta 1 gol atabilen Boupendza, sonradan çıktığı 14 maçta 16 gol atmış ve yıldızını parlatmıştı.

Boupendza, geride kalan 7 haftada ise 1 gol atabildi.

MAME DIOUF GOLCÜLÜĞÜ DEVRALDI

Boupendza'nın durduğu haftalarda ise Hatayspor'u Mame Diouf golleriyle sırtlıyor. Son 8 haftada 8 gol atan Diouf, toplamda 15 gole ulaşarak gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Aboubakar'ı yakaladı.