Aaron Boupendza'nın ölümünde cinayet şüphesi olmadığı duyuruldu

Kariyerini sürdürdüğü Çin'in Hangcou şehrinde bir apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza'nın ölümünde cinayet şüphesi olmadığı bildirildi.
Hangcou Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Çin Süper Ligi ekiplerinden Zhejiang FC formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, öğle saatlerinde Yuhang ilçesindeki kiralık apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine apartmana giden polis ekipleri, Boupendza'yı yaralı halde buldu. 28 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırılırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CEZA DAVASI AÇILMAYACAK
Polislerin olay yerinde yaptığı incelemeler, tanıklarla görüşmeleri ve güvenlik kamerası görüntülerini gözden geçirmesi sonucunda Boupendza'nın balkondan kendiliğinden düştüğü anlaşılırken ceza davası açılmayacağı belirtildi.
Zhejiang FC'den yapılan açıklamada, futbolcunun zamansız kaybından duyulan üzüntü dile getirilirken kulübün soruşturma sürecinde otoritelerle tam iş birliği içinde olduğu kaydedildi.
GOL KRALI OLMUŞTU
Gabonlu futbolcu, Hatayspor formasıyla 2020-2021 sezonunda attığı 22 golle Süper Lig'de gol kralı olarak dikkatleri üzerine çekmişti.
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