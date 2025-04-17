Aaron Boupendza'nın vefatının ardından soruşturma kapatıldı

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Çin'de Zhejiang FC forması giyen ve çarşamba günü 11. kattan düşmesinin ardından hayatını kaybeden Aaron Boupendza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Çin polisi, Boupendza'nın 11. kattan düşmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Hangzhou Bölge Polisi'nden daha sonra yapılan açıklamada ise Boupendza'nın ölümünün kazara olduğu açıklandı.

ÇİN POLİSİ AÇIKLADI: SORUŞTURMA KAPATILDI

Yine yapılan açıklamada soruşturmanın kapatıldığı belirtildi.

Çin polisinden yapılan açıklamada, "16 Nisan 2025 tarihinde saat 13.14 sularında ofisimize gelen bir telefonda bir yerleşim biriminde bir kişinin binadan düştüğü bildirilmiştir. Ofisimiz, olay yerine hızla polis sevk etmiş ve yaralı kişiyi mümkün olan en kısa sürede tedavi için hastaneye göndermiştir. Yaralının hastanedeki tedavisinin etkisiz kalmasının ardından vefat ettiği açıklanmıştır. Gabon Cumhuriyeti vatandaşı olan 28 yaşındaki erkek Aaron Boupendza'nın, Zhejiang Profesyonel Futbol Kulübü'nün yabancı oyuncusu olduğu doğrulanmıştır. Kamu güvenliği tarafından yerinde yapılan inceleme, araştırma ve diğer çalışmaların ardından Boupendza'nın konutun balkonundan düşerek öldüğü tespit edilmiş ve soruşturma ortadan kaldırılmıştır." denildi.

TÜRKİYE'DE GOL KRALI OLDU

Çin Süper Lig ekibi Zhejiang'da forma giyen Boupendza, Hatayspor formasıyla 2020-2021 sezonunda attığı 22 golle Süper Lig'de gol kralı olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Boupendza, Türkiye dışında Gabon, Fransa, Katar, Portekiz, ABD, Romanya ve Çin'de çeşitli kulüplerde oynadı.

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