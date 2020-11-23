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- Aaron Lennon: Yakın zamanda en iyi halimi göreceksiniz
Aaron Lennon: Yakın zamanda en iyi halimi göreceksiniz
Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Aaron Lennon 10 kişi mücadele ettikleri Galatasaray karşısında 1 puanı kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 23:02
Kayserispor'un İngiliz futbolcusu Aaron Lennon, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
"YAKIN ZAMANDA EN İYİ HALİMİ GÖRECEKSİNİZ"
Gün geçtikçe daha iyi olduğunu söyleyen Lennon, "Kendimi geliştiriyorum. Buraya gelmeden önce 4-5 ay futbol oynamadım. Maç kondisyonum yok. Çok çalışıyorum. Yakın zamanda en iyi halimi göreceksiniz." dedi.