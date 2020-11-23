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    Aaron Lennon: Yakın zamanda en iyi halimi göreceksiniz

    Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Aaron Lennon 10 kişi mücadele ettikleri Galatasaray karşısında 1 puanı kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 23:02
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    Aaron Lennon: Yakın zamanda en iyi halimi göreceksiniz

    Kayserispor'un İngiliz futbolcusu Aaron Lennon, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

    "YAKIN ZAMANDA EN İYİ HALİMİ GÖRECEKSİNİZ"

    Gün geçtikçe daha iyi olduğunu söyleyen Lennon, "Kendimi geliştiriyorum. Buraya gelmeden önce 4-5 ay futbol oynamadım. Maç kondisyonum yok. Çok çalışıyorum. Yakın zamanda en iyi halimi göreceksiniz." dedi.

    Aaron Lennon: Yakın zamanda en iyi halimi göreceksiniz #1

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