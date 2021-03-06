BB Erzurumspor forması giyen Aatif Chahechouhe, "Umarım Fenerbahçe şampiyon olur" diyerek gönlünden geçen takımı açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen BB Erzurumsporlu Aatif Chahechouhe, Fanatik'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"VAR FUTBOLU ÖLDÜRDÜ"

“VAR, futbolu öldürdü. Maçlarda ne olacağını bilemiyorsunuz. Bir hakem bir pozisyona penaltı diyor, öbür hafta başka hakem aynısına penaltı vermiyor. VAR kararı bazen 10 saniyede belli olurken, bazen 5 dakika saha ortasında ne olacağını bekliyoruz. Hakemler artık daha fazla eleştiriliyor. Farklı maçlarda benzer pozisyonlar oluyor ancak VAR kullanımı değişiklik gösteriyor. İnsanlar da, ‘O zaman VAR niye var?’ diyor. Büyük hatalar oluyor. Açıkçası VAR’ı kimse anlamadı! Sergen Yalçın hocama katılıyorum, VAR kaldırılsın. Maçları yönetmek için toplamda 4 hakem yeter.”





"BU SEZON UMARIM FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

“Bu sezon umarım Fenerbahçe şampiyon olur. Ancak kulübün bence temel sorunu, tutku eksikliği. Her sezon oyuncular baştan aşağıya değişiyor. Takıma zaman verilmesi gerekiyor”

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

“Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve her zaman şampiyon olmak istiyor. Oraya transfer olmak inanılmazdı. Bazı kesimler beğenmese de orada iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Baskı çok fazla ve her hafta çok iyi oynaman gerekiyor. Büyük takımlarda oynamak kolay değil. Bazen aşırı baskı, oyuncuya fayda sağlamıyor. Ama oradaki 2.5 sezonluk dönemim benim için iyi bir tecrübe oldu ve pozitif anlamda etkiledi. Büyük oyuncularla birlikte oynadım.”