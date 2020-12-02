Abarhoun hayatını kaybetti

Geçen sezon Rizespor'da forma giyen Faslı stoper Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Son olarak Rizespor'da forma giyen ve bir süredir kanser tedavisi gören Mohamed Abarhoun'un vefat ettiği öğrenildi.

Acı haberi Rizespor Kulübü, sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı: "Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Mohamed Abarhoun, geçtiğimiz şubat ayı sonunda deplasmanda oynanan Trabzonspor maçı öncesinde midesinden rahatsızlanmış ve yapılan tetkikler sonucunda mide kanseri teşhisi konularak mart ayı içinde ameliyat olmuştu.

Başarılı defans oyuncusuyla ilgili açıklama yapan Rizespor Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Abarhoun'un mide problemi nedeni ile zorlu bir tedavi süreci var. Futbola dönme imkanı yok denecek kadar az." ifadelerini kullanmıştı.





Bu açıklamanın ardından Rizespor sosyal grubuna özel bir mesaj gönderen Abarhoun, Bakır'ın böyle bir açıklamayı neden yaptığını bilmediğini ifade ederek, "İyilik, sağlığa dayanmaz, Dört ay içinde stadyumlara geri döneceğim. Hasan'ın neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyorum." mesajını paylaşmıştı.



