ABD basını: Mesut'un maaşını Arsenal ödüyor

Ocak ayında Fenerbahçe’ye bedelsiz katılan Mesut Özil’le ilgili flaş bir gelişme dikkat çekti. Arsenal’in, halen daha yıldız ismin maaşını ödediği belirtildi.

Fenerbahçe’nin ocak ayında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil için sürpriz bir gelişme dikkat çekti.

The Athletic’in özel haberinde, Arsenal’in Mesut Özil’in maaşının yüzde 90’ını ödemeye devam ettiği kaydedildi. Londra kulübünün, haziran ayı sonuna kadar da Özil’in maaşını ödemeye devam edeceği ifade edildi.

“YAPTIĞI ANLAŞMA DEVAM EDİYOR”

Haftalık 350 bin sterlin kazanan 32 yaşındaki futbolcunun ayrılırken yaptığı anlaşmaya göre ödemenin devam ettiği kaydedildi.

“HAZİRAN AYINDA BİTİYOR”

Normal şartlarda da sözleşmesi haziran ayında biteceği için Arsenal’in bu tarihten sonra artık ödeme yapmayacağı bildirildi.

Mesut Özil, Fenerbahçe’de bu sezon sadece 7 maça çıktı ve gol ya da asist katkısı yapmadı.