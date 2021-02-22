ABD basınından DeAndre Yedlin'e övgü

Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla ülkesinin basınına haber oldu.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Newcastle'dan kadrosuna kattığı ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, Emre Kılınç'ın golünde attığı pasla dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de maça başlayan ve ilk asistini yapan Yedlin, attığı uzun pasın yanında savunmasıyla da dikkat çekti.

44 kez topla buluşan 27 yaşındaki sağ bek, 21 pas denemesinde 16 isabet sağlarken, 19 ikili mücadelenin de 11'ini kazandı. 6 kez top çalan Yedlin, bu alanda maçın en iyisi oldu.

KARİYER REKORU KIRDI

Karşılaşma boyunca bir kez uzun pas deneyen ve onda da asist yapan ABD'li sağ bek, 3 hava topu kazanıp, 3 kez de top uzaklaştırdı.

Yedlin'in bu performansı ülkesi ABD'de de gündem oldu. DeAndre Yedlin'in eski takımı olan Seattle Sounders'a yakınlığıyla bilinen Sounderatheart sitesi, 27 yaşındaki oyuncunun performansından övgüyle bahsetti ve "2014'te Seattle Sounders'tan ayrıldıktan bu yana en eksiksiz performansını gösterdi. Hem hücumda etkiliydi hem de savunmada 6 kez top çalarak kariyer rekorunu kırdı." ifadelerine yer verdi.

YEDLIN İÇİN TRANSFER BAŞARISI

Sounderatheart haberin devamında ise "62.dakikada ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon için Yedlin, penaltı almayı hak etmişti ama penaltı kararı verilmedi" denildi.

ABD'li futbol yazarı Brian Sciaretta ise 'Yedlin'den harika performans! Newcastle yedek kulübesinden gelip Süper Lig lideri Galatasaray'da oynuyor. Yedlin için müthiş bir transfer başarısı oldu!' şeklinde konuştu.

Yedlin, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında sonradan oyuna girmiş kupadaki Alanyaspor mücadelesine ise 11'de başlamıştı.