ABD - Galler Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Katar Dünya Kupası..

ABD - Galler Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Katar Dünya Kupası..

2022 Katar Dünya Kupası'nda bugün oynanacak olan ABD - Galler maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte maçın detayları..

2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak üç maç ile devam edecek. Dün başlayan Dünya Kupası'nda ilk maçta Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 yenerek üç puanı alan taraf oldu.

Bugünün önemli maçları arasından yer alan mücadelede ABD ile Galler karşı karşıya gelecek. B grubunda yer alan iki takım kozlarını paylaşacak.

Furbolseverler bugün oynanacak maçların başlama saatlerini ve hangi kanalda yayınlanacaklarını araştırmaya başladı.

ABD Milli takımında Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Haji Wright yer alıyor. Wright'ın bugün ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor.

Peki ABD ile Galler'in karşı karşıya geleceği 2022 Dünya Kupası B grubu ilk maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

ABD - Galler maçı ne zaman oynanacak?

ABD - Galler maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek. ABD - Galler maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.