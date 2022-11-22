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    ABD ve Galler 1-1 berabere kaldı

    ABD ve Galler 1-1 berabere kaldı

    Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ve Galler arasındaki karşılaşma 1-1'lik skorla bitti.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 00:21
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 00:24
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    2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ile Galler kozlarını paylaştı.

    Müsabakadan 2 takımada 3 puan çıkmadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonlandı.

    Yenişemediler

    Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda mücadelede ABD'nin golünü 36. dakikada Weah kaydetti. Galler'in golünü ise penaltıdan Gareth Bale attı.

    ABD ve Galler 1-1 berabere kaldı #1

    Stefan Kuntz karşılaşmayı takip etti

    2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ile Galler arasında oynanan maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Kuntz'a yardımcısı Jan-Moritz Lichte eşlik etti.

    ABD ve Galler 1-1 berabere kaldı #2

    Haji Wright yedek soyundu

    ABD Milli Takımı'nda forma giyen Antalyasporlu futbolcu Haji Wright, mücadeleye yedek soyundu. Haji Wright, mücadelenin 74'üncü dakikasında Joshua Sargent'in yerine oyuna dahil oldu.

    ABD ve Galler 1-1 berabere kaldı #3

    ABD ve Galler 1-1 berabere kaldı #4


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