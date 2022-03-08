Abdulkadir Bitigen'e Devler Ligi maçı öncesi kötü haber

Süper Lig'de gündeme bomba gibi düşen hakem operasyonunda Devler Ligi'nde görevli olan Abdulkadir Bitigen'in de kızağa çekilmesi dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu ani bir operasyonla aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi hakemlerin de olduğu isimleri kızağa çekti.

Yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde görev yapacak olan Abdulkadir Bitigen'in de sezonun geri kalan kısmında olmayacağı duyuruldu.

ZORLU GÖREV ÖNCESİ MORALSİZ

AVAR olarak Halil Umut Meler'in yönettiği Manchester City - Sporting Lizbon maçında görev alan Abdulkadir Bitigen'in bu önemli görev öncesinde bir hayli moralsiz olduğu öğrenildi.