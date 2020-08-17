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Abdülkadir Ömür burun ameliyatı oldu
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, nefes almakta zorlandığı gerekçesiyle burun ameliyatı oldu.
- Haber Merkezi
- 17.08.2020 - 12:16
Yeni sezon hazırlıklarına 1 hafta sonra başlayacak olan Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür bıçak altına yattı.
OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ
21 yaşındaki futbolcu, son zamanlarda artan nefes alma şikayeti sonrası burun ameliyatı oldu.
Başarılı geçen operasyonun ardından dinlenmeye çekilen Ömür'ün, kamp başladıktan birkaç gün sonra takıma dahil olacağı öğrenildi.
Öte yandan, 21 yaşındaki futbolcuyu Atalanta'nın transfer etmek istediği biliniyor.