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    Abdülkadir Ömür burun ameliyatı oldu

    Abdülkadir Ömür burun ameliyatı oldu

    Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, nefes almakta zorlandığı gerekçesiyle burun ameliyatı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 12:16
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    Abdülkadir Ömür burun ameliyatı oldu

    Yeni sezon hazırlıklarına 1 hafta sonra başlayacak olan Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür bıçak altına yattı.

    OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

    21 yaşındaki futbolcu, son zamanlarda artan nefes alma şikayeti sonrası burun ameliyatı oldu.

    Başarılı geçen operasyonun ardından dinlenmeye çekilen Ömür'ün, kamp başladıktan birkaç gün sonra takıma dahil olacağı öğrenildi.

    Öte yandan, 21 yaşındaki futbolcuyu Atalanta'nın transfer etmek istediği biliniyor.

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