Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship'te haftanın 11'inde Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Hull City'e 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında giden milli futbolcu Abdülkadir Ömür, gösterdiği performansla İngiltere Championship'te haftanın 11'ine girmeyi başardı.

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İngiltere Championship'in 36. haftasında Liam Rosenior'un ekibi Hull City ile Mark Venus'ün yönetimindeki Birmingham City karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken Hull City'nin golünü 25. dakikada milli futbolcu Ozan Tufan kaydetti. Birmingham City'e beraberliği getiren golü ise 82. dakikada Lukas Jutkiewicz kaydetti.

Hull City'de maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan 66, Abdülkadir Ömür ise 79 dakika sahada kaldı. Ozan Tufan bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetmiş oldu.

Abdülkadir Ömür, en iyi 11'de

Ligde 36. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i açıklandı.

Hull City'de top koşturan milli futbolcu Abdülkadir Ömür, 11'e seçilen futbolcular arasında yer aldı.

Birmingham karşısında 79 dakika oynadı

Mücadelede skor katkısı yapamayan Abdülkadir, topla 74 kez buluştu ve yüzde 91 pas isabeti yakaladı.

47 pasının 43'ünde başarı sağlayan 10 numara, 3 kilit pas ve 2'de 2 uzun pas isabeti yaptı.

1 şut engelleyen milli futbolcu, 79. dakikada kenara geldi.

6 maçta 1 asist yaptı

Trabzonspor'dan Hull City'e devre arasında 2.5 milyon euro karşılığında transfer olan Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibinde 6 maçta forma giydi. Milli futbolcu, bu maçlarda 1 asist kaydetti.

Trabzonspor forması ile toplam 211 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 25 gol attı ve 36 asiste imza attı.