Abdülkadir Ömür, İngiltere'ye uçtu: Yeni takımı Hull City Abdülkadir Ömür, Hull City ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'dan ayrıldı.

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Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve Championship ekip Hull City ile anlaşan Abdülkadir Ömür, İngiltere'ye gidiyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; Milli oyuncu, Hull City ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'dan ayrıldı.

6 milyon euro bonservis

Hull City ve Trabzonspor, Abdülkadir Ömür transferi için 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.