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    Abdülkadir Ömür: Kendime kızdım, toparlanacağım

    Galatasaray maçında oyundan alındıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Abdülkadir Ömür'den mesaj var.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 11:44
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    Abdülkadir Ömür: Kendime kızdım, toparlanacağım

    Galatasaray maçında oyundan alındıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Abdülkadir Ömür'e, takım arkadaşları sahip çıktı.

    "TOPARLANACAĞIM"

    Oyuncunun fiziksel gelişiminin yanı sıra, zihinsel olarak da süreci atlatması için özel destek sağlanacağı öğrenildi.

    Teknik direktör Abdullah Avcı da Abdülkadir Ömür'e, "Her zaman yanındayız" diye moral verirken 22 yaşındaki oyuncu da "Ben kendime kızdım, kendime üzüldüm, toparlanacağım." dedi.

    Abdülkadir Ömür: Kendime kızdım, toparlanacağım #1

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