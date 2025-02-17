Abdülkadir Ömür: Maçın hakkı beraberlikti

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Rizespor ile deplasmanda karşılaştı.

Galatasaray mücadeleyi Osimhen'in 47 ve 86'da attığı gollerle 2-1 yendi. Rizespor'da ise Ali Sowe ağları havalandırdı.

Rizespor'da Abdülkadir Ömür, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"

Abdülkadir Ömür, şunları dedi:

Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyorum ama çok da etkili oynadıkları bir maç olmadı. Kazanmak istiyorduk. Galatasaray camiası çok kaliteli oyunculara sahip ama maçın hakkı beraberlikti.