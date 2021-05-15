Abdülkadir Ömür: Mutluluğumu tarif edemem

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından EURO 2020 aday kadrosuna davet alan Abdülkadir Ömür çifte bayram yaşıyor.

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır ile birlikte A Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosuna çağrılan iki futbolcudan biri olan Abdülkadir Ömür, sevincini paylaştı.

Uzun sakatlığın ardından formasına kavuşan ve ligde son iki maçta 11'e de giren 21 yaşındaki futbolcu, tedavi döneminde yaptığı ekstra çalışmaların da karşılığını aldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıkladığı aday kadroda ismini gören Abdülkadir, adeta çifte bayram sevinci yaşadı. Duygularını paylaşan bordo-mavili futbolcu şunları ifade etti:





"EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

"Sakatlık döneminde en büyük hedefim bir an önce sahalara dönmekti. Ama en büyük hayalim Avrupa Şampiyonası'nda forma giymekti. Şu an mutluluğumu tarif edemem. Beni oraya davet eden hocama ve bana inanan herkese layık olmak için çalışacağım."