- Haberler
- Futbol Haberleri
- Abdülkadir Ömür saçlarını kestirdi
Abdülkadir Ömür saçlarını kestirdi
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, bugünkü antrenmanda yeni imajıyla dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 02.11.2020 - 16:29
- Güncelleme : 02.11.2020 - 16:38
Eddie Newton'la yollarını ayıran Trabzonspor'da futbolcular, Alanyaspor maçı hazırlıklarına İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Abdülkadir Ömür sürprizi yaşandı.
3 NUMARAYA VURDURDU
Yıllardır uzun saçlarına alıştığımız 21 yaşındaki futbolcunun, saçlarını üç numaraya vurdurduğı görüldü.
İdmana yeni imajıyla katılan genç oyuncu, ilgi odağı oldu.