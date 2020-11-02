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    Abdülkadir Ömür saçlarını kestirdi

    Abdülkadir Ömür saçlarını kestirdi

    Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, bugünkü antrenmanda yeni imajıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 16:29
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 16:38
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    Eddie Newton'la yollarını ayıran Trabzonspor'da futbolcular, Alanyaspor maçı hazırlıklarına İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde başladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Abdülkadir Ömür sürprizi yaşandı.

    3 NUMARAYA VURDURDU

    Yıllardır uzun saçlarına alıştığımız 21 yaşındaki futbolcunun, saçlarını üç numaraya vurdurduğı görüldü.

    İdmana yeni imajıyla katılan genç oyuncu, ilgi odağı oldu.

    Abdülkadir Ömür saçlarını kestirdi #1

    Abdülkadir Ömür saçlarını kestirdi #2

    Abdülkadir Ömür saçlarını kestirdi #3

    Abdülkadir Ömür saçlarını kestirdi #4

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