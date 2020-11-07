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    Abdülkadir Ömür sakatlandı

    Abdülkadir Ömür sakatlandı

    Trabzonspor'da bugün 100. maçına çıkarak dalya diyen Abdülkadir Ömür maçın 53. dakikasına sakatlanarak oyundan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 17:41
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 17:47
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    Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasında bir hava topuna yükseldikten sonra yere bastığında sorun yaşayan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sahayı sedye ile terk etti.

    SEDYE İLE OYUNDAN ÇIKTI

    Djaniny'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Abdülkadir Ömür, yere bastığı anda acı hissederken kendini yere bıraktı.

    Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir Ömür'ün yerine 56. dakikada Yusuf Sarı oyuna girdi.

    Abdülkadir Ömür sakatlandı #1

    Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasında bir hava topuna yükseldikten sonra yere bastığında sorun yaşayan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sahayı sedye ile terk etti. Djaniny'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Abdülkadir Ömür, yere bastığı anda acı hissederken kendini yere bıraktı.

    SON DAKİKAHaberleri Listele

    Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir Ömür'ün yerine 56. dakikada Yusuf Sarı oyuna girdi.

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