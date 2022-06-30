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    Abdülkadir Ömür, trafikte makas attı

    Abdülkadir Ömür, trafikte makas attı

    Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün, trafikte insanların hayatını tehlikeye atacak hareketi tepki topladı.
    • 30.06.2022 - 11:03
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    Trabzonspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür, trafikte tehlikeli şekilde araç kullandığı görüntüleriyle gündemde.

    Milli futbolcu, emniyet kemerini takmadığı ve direksiyonu tek elle tuttuğu aracıyla otoyolda makas atarak ilerledi. Hız limitlerinin aşıldığı video Twitter’da, “Abdulkadir Ömür’ün keyfi yerinde” diye paylaşıldı.

    Tepki topladı

    Trafikte diğer sürücülerin kaza yapmasına neden olabilecek tehlikeli sürüşü marifetmiş gibi sosyal medyada paylaşan futbolcuya tepki yağdı...

    Abdülkadir Ömür, trafikte makas attı ViDEO

    Abdülkadir Ömür, trafikte makas attı #1

    Abdülkadir Ömür, trafikte makas attı #2

    Abdülkadir Ömür, trafikte makas attı #3


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