Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün, trafikte insanların hayatını tehlikeye atacak hareketi tepki topladı.

Trabzonspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür, trafikte tehlikeli şekilde araç kullandığı görüntüleriyle gündemde.

Milli futbolcu, emniyet kemerini takmadığı ve direksiyonu tek elle tuttuğu aracıyla otoyolda makas atarak ilerledi. Hız limitlerinin aşıldığı video Twitter’da, “Abdulkadir Ömür’ün keyfi yerinde” diye paylaşıldı.

Tepki topladı

Trafikte diğer sürücülerin kaza yapmasına neden olabilecek tehlikeli sürüşü marifetmiş gibi sosyal medyada paylaşan futbolcuya tepki yağdı...

Abdülkadir Ömür, trafikte makas attı ViDEO