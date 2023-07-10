Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'den Arda Güler sözleri Trabzonspor'un milli futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz gündeme dair açıklamalar yaptı. İki isim de Arda Güler'in Real Madrid'e transferi hakkında konuştu.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür, açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki futbolcu, Manchester City'ye gerçekleşmeyen transferi ve Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında TRT Spor'a konuştu.

"Arda Güler kardeşimiz için çok gururlandık"

Milli oyuncu sözlerine şu şekilde başladı:

Arda Güler kardeşimiz için çok gururlandık. Lafla bunu söylemek kolaydır ama onu kalben desteklememiz, ona yalnız olmadığını göstermemiz lazım. Çok yetenekli bir kardeşimiz ve inanılmaz bir takıma gitti. Umarım geçiş sürecini en iyi şekilde atlatır ve bizi gururlandırmaya devam eder.

"Tek taraflı ayrılık asla olmayacak"

Abdülkadir Ömür, açıklamalarına şöyle devam etti:

Hayalim Trabzonspor ile şampiyon olmaktı, Rabbim bunu bana nasip etti. Tabii ki Avrupa hedefimiz var. Tabii ki Avrupa hedeflerimiz var. Teklifler de geldi ama başkanımız o dönem satmadı. Sonra iki tane büyük sakatlık yaşadım. Halimden memnunum ama. Uygun şartlar olursa helalleşir gideriz. Tek taraflı ayrılık asla olmayacak.

"Beni de Manchester City istemişti"

Manchester City'nin kendisini istediğini söyleyen Abdülkadir Ömer, şu ifadeleri kullandı:

Nasıl Arda Güler, Real Madrid'e gittiyse zamanında beni de Manchester City istemişti. Başkanımıza şakayla karışık '26 milyon euro teklif var, bana izin verin gideyim' dedim. İzin vermedi. Tekliften 4-5 gün sonra sakatlanmam daha kötü oldu. Böylesi hayırlıymış. Manchester City'ye o dönem gitsem ne olurdu acaba onu merak ediyorum.

"Transfer işleriyle menajerlerim ilgileniyor"

Son olarak geleceği hakkında konuşan Ömür, şu sözleri sarf etti:

Transfer işleriyle menajerlerim ilgileniyor. Bir teklif gelirse bunu kulübe sunuyor. Başkan kabul etmezse biz bunu tabii ki kabul etmeyiz. Herhangi bir gelişme olursa zaten sizlerin haberi olur.

"Kamp yorucu geçiyor"

Öte yandan Trabzonspor'un bir diğer futbolcusu Dorukhan Toköz de beIN Sports'a özel bir röportaj verdi. Milli orta saha, yaşadığı sakatlık süreci ve Arda Güler'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yorucu bir kamp yaşadıklarını söyleyen Dorukhan, şunları dedi:

Kamp yorucu geçiyor, hiç yalan söylemeyeyim. Bir hazırlık maçı oynadık ama maça çıkarken de yorgunduk. Tempo yüksek, gerçekten ağır çalışıyoruz. Bjelica hakkında söyleyebileceğim her şey pozitif. Hocamız çok hırslı ve bunun sahaya yansımasını istiyor. Benim en sevdiğim oyun da bu. Sert oynanan, çabuk oynanan, dikine oynanan... Topu kaybettiğimiz yerde kaparsak biraz daha hızlı oynarız. Hocamız da bunu istiyor.

"Geçen sezon yaşadığım sakatlıktan biraz erken döndüm"

Yaşadığı ağır sakatlıklar hakkında da konuşan milli oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Beşiktaş'ta yaşadığım ilk sakatlıkta bir daha futbola dönemeyeceğimi söylemişti birkaç doktor. Ben ondan sonra 2 tane şampiyonluk yaşadım, milli takımda formamı aldım. Geçen sezon yaşadığım sakatlıktan biraz erken döndüm, psikolojik olarak bu sezona daha iyi girmek için yaptım bunu. Sakatlık gerçekten çok zor, yediğiniz yemekten bile keyif alamıyorsunuz.

"Ben ondan çok umutluyum"

Genç yıldız Arda Güler'in Real Madrid'e transferini yorumlayan Dorukhan, şu ifadeleri kullandı:

Genç kardeşlerimiz neden oynamasın? Daha yeni genç kardeşimiz Arda transfer oldu. İnşallah hepsi onun gibi başarılı olup Avrupa'ya giderler. Arda Güler'i çok seviyorum. Çok efendi bir çocuk ve çok büyük bir yetenek. İnanılmaz bir gurur. "İleride" dememize izin vermeden şimdiden Real Madrid'e gitti. Ben ondan çok umutluyum. İnşallah her şey çok daha iyi olur onun için.

"Dünyanın en büyük kulüpleri beni istiyordu"

Son olarak Avrupa'ya transfer olup olmayacağı hakkındaki soruyu yanıtlayan Dorukhan Toköz, şu açıklamayı yaptı: