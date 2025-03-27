Abdülkadir Ömür'den Manchester City itirafı

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Trabzonspor altyapısından yetişip A Milli Takım'a kadar yükselen ve şu an Rizespor forması giyen Abdülkadir Ömür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçmişe dair pişmanlığını dile getiren Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da forma giydiği dönem Manchester City'den gelen transfer teklifinden bahsetti.

"GERİYE DÖNEBİLSEYDİM BENİ BIRAKSINLAR DİYE AĞLARDIM, YALVARIRDIM"

Ömür, "Ahmet Ağaoğlu'na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geriye dönebilseydim beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım. Çünkü o tekliften sonra kariyerim, özellikle sakatlıklar açısından düşüşe geçti." dedi.

"FIRSAT KAÇTIKTAN SONRA İŞLER ZORLAŞTI"

Trabzonspor'da önemli başarılara imza attığını vurgulayan genç futbolcu, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, Trabzonspor formasıyla büyük zaferler yaşadım. Ama o fırsat kaçtıktan sonra işler benim adıma biraz zorlaştı." ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE'DE KISAYSANIZ VE GÜÇSÜZSENİZ EZİLEBİLİYORSUNUZ"

TRT Spor'a konuşan Ömür, İngiltere'de geçirdiği döneme de değindi.

Abdülkadir Ömür, Championship'in beklediğinden çok daha zorlu bir lig olduğunu söyledi.

Ömür, konuyla ilgili "Genel olarak baktığınızda fiziksel gücün çok ön planda olduğu bir lig. Kısaysanız ya da fiziksel olarak güçsüzseniz ezilebiliyorsunuz. İkili mücadelelerin futbolun önüne geçtiği bir ortam var. Ancak futbolseverler için izlenmeye değer, tempo dolu bir lig." açıklamasında bulundu.