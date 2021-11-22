Abdülkadir Ömür'den şahane gol

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, Gaziantep FK ağlarına muhteşem bir gol attı.

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig’in 13. Haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

ABDÜLKADİR, AĞLARIN TOZUNU ALDI

Maçın 19. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına çapraz ve uzak bir bölgeden serbest vuruş kullanan Abdülkadir Ömür, doğrudan bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu golle Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Abdülkadir Ömür bu sezon ligdeki ikinci golünü atmış oldu.

GERVİNHO'YA ARMAĞAN ETTİ

Gol sonrası kulübeye giden Abdülkadir ve takım arkadaşları sakatlanarak ameliyat olan Gervinho’nun 27 numaralı formasını aldı.

Bu golü Gervinho’ya armağan ettiler.

(Görüntüler beIN Sports’tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports’tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports’tan alınmıştır.)